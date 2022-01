Der nächste „Failed State“

10.01.2022 Handel

Ausnahmezustand in Zentralasien

Mit Kasachstan reiht sich der nächste Staat in den Kampf gegen die eigene Bevölkerung ein. In dem zentralasiatischen Staat reichten hohe Kraftstoffpreise in der Kombination von Misswirtschaft und Armut aus, um die Menschen auf die Straße zu bringen. Präsident Kassym-Jormat Tokajew lässt seit Ende der Woche ohne Vorwarnung auf Menschen schießen. 164 Tote und Tausende Verletzte hat es bereits gegeben. Mehr als 6.000 Festnahmen soll es nach Medienberichten bis zum Sonntag geben haben.