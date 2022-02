Deutschland tritt der Kigali-Deklaration bei

31.01.2022 Handel

Pandemie vernachlässigt vernachlässigte Tropenkrankheiten

Anlässlich des ersten Welttags gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten am 30.01. tritt Deutschland der „Kigali-Deklaration gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten“ [1] bei. Die Erklärung beschreibt ein gemeinsames Vorgehen im Einsatz gegen tropische Krankheiten. Beitreten können betroffene tropische Staaten, Unterstützer-Staaten wie Deutschland, aber auch NGOs, Stiftungen, Wissenschaft, Unternehmen oder Hilfsorganisationen. Mit abgestimmten Maßnahmen sollen die Gesundheitssysteme in betroffenen Ländern bis 2030 so ausgebaut werden, dass diese Krankheiten zurückgedrängt werden.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze: „Bei Infektionskrankheiten denken viele zuerst an die aktuelle Corona-Pandemie. Aber auch Tropenkrankheiten wie die Leishmaniose, Schistosomiasis oder Denguefieber breiten sich aus. Diese Krankheiten treffen vor allem die ärmsten Bevölkerungsschichten - in ländlichen Gebieten, städtischen Slums und Krisengebieten und vor allem Frauen und Kinder. Einige von ihnen treten mittlerweile sogar in Korsika, Madeira, Italien oder auch in Deutschland vermehrt auf. Klimawandel, Naturzerstörung und die weltweite Vernetzung führen dazu, dass solche Krankheiten sich auch in den gemäßigteren Klimazonen schnell verbreiten. Die Belastung der Gesundheitssysteme bei der Bekämpfung der aktuellen Pandemie hat die Lage zusätzlich verschärft.“