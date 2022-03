Die Deutschen sind Wendeskeptiker

23.03.2022 Handel

Passen grüne Wende und persönliche Wirtschaft zusammen?

Die am Dienstag von der Europäischen Investitionsbank vorgestellten aktuellen Zahlen der Umfragereihe zur grünen Wende in den EU-Ländern zeigt, dass 56 Prozent der Europäer meinen, die grüne Wende kurbelt die Wirtschaft an. Die optimistischsten wohnen in den südlichen Ländern. Nach Norden hin wächst die Skepsis und auch in Deutschland meinen nur 49 Prozent, dass die Wende Positives bringt.

Sorgen, vor allem bei den jungen

66 Prozent der Befragten glaubt, dass die Klimapolitik die persönliche Kaufkraft schmälert. Immerhin mehr als die Hälfte glauben, dass Klimaschutz mehr Arbeit schafft als vernichtet (54 Prozent) ihre Lebensqualität verbessert (52 Prozent).

Vor allem die jungen Deutschen haben mehr Sorgen als Optimismus. 23 Prozent der Bundesbürger fürchten durch die Klimapolitik um ihren Arbeitsplatz, bei den Menschen zwischen 20 und 29 Jahren sind 53 Prozent. Auch bei der Möglichkeit eines klimabedingten Umzugs fürchten doppelt so viele junge Menschen, dass es sie betrifft als der Bundesdurchschnitt.

Skeptischer als die Welt

Der globale Vergleich zeigt, dass die Optimisten im mediterranen Süden auf Niveau der USA und Großbritanniens in die Zukunft blicken. Nur die Chinesen sind noch optimistischer.

