Die Ratspräsidentschaft Frankreichs

12.01.2022 Handel

Essor, Force, Appartenance

Die Franzosen sind alte EU-Hasen, haben einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat und prägten die europäische Geschichte unter anderem mit den Worten „Liberté, Égalite, Fraternité“. Für die nächsten sechs Monate hat Paris sich für die drei Worte „Essor, Force, Appartenance“ entschieden. Bis Ende Juni übernimmt Frankreich die Ratspräsidentschaft der EU und hat sein Programm mit den Worten „Aufschwung, Stärke, Zugehörigkeit“ überschrieben.

Die französische Botschafterin in Deutschland, Anne-Marie Descôtes, hat das Programm am Dienstag digital bei der Europäischen Bewegung Deutschland (EBD) vorgestellt. Das Programm ist umfangreich und ambitioniert betonte die Botschafterin – und muss es angesichts der Lage der Welt und der EU auch sein. Die drei Worte stehen für die drei Säulen eines souveränen Europas mit Stärkung des Schengen-Raums und einer verbesserten Migrationspolitik sowie einer Stärkung des Westbalkans und Intensivierung der Beziehungen zu Afrika. Frankreich will in Säule zwei mit der Transformation den nächsten Schritt im europäischen Wachstumsmodell gehen. Innovation, verbesserte Arbeitswelten und Spitzentechnologie vom Wasserstoff bis zur digitalen Cloud bringen Klima, Wachstum und soziale Gerechtigkeit unter einen Hut.

Die Konferenz zur Zukunft Europas will der Union ein menschliches Gesicht geben. Hier gehören die ureigenen europäischen Werte, wie die Rechtsstaatlichkeit und freie Wissenschaft dazu.

„Ein Moment der Wahrheit“

Frankreich hat sich zum Ziel gesetzt, die aktuellen Herausforderungen mit Afrika, der digitalen Welt, den europäischen Sicherheitsfragen sowie bei Umwelt und Klimaschutz einen „Moment der Wahrheit“ nutzen. Paris will erstmals einen gemeinsamen Militärhaushalt umsetzen, den CO 2 -Grenzausgleich, Mindestlohn, die Frauenquote in den Vorständen der Unternehmen und die Beziehungen mit Afrika gleich Mitte Februar mit dem nächsten Gipfel von EU und der afrikanischen Union (AU) verbessern. Was am ehesten gelingen wird, ist der Start einer europäischen Geschichtsforschung, die Basis für ein kollektives Bewusstsein der kulturellen Vielfalt, die Europa vereint, schafft.

Der „Global Gateway“ als Reaktion auf Chinas Seidenstraßenprojekt soll den Europäern die Stallung in der Welt erhalten und stärken. Schließlich ist die Handelspolitik, Einfluss auf die Welt zu nehmen, das wichtigste Element der EU.

Was allerdings mit den Ergebnissen der Zukunftskonferenz passiert ist noch nicht abzusehen. Die Ergebnisse der Zukunftskonferenz [1] könnten nach Willen Berlins auch zu Vertragsänderungen führen, sagte Anna Lührmann als Staatssekretärin für Europafragen im Auswärtigen Amt auf. Zur Meinungsvielfalt gehöre auch eine Abstimmung auf einen gemeinsamen Energiemix, der in den nächsten Monaten noch mehr Aufmerksamkeit erregen wird.