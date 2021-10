Die Suche nach dem Ausweg aus den Energiepreisen

11.10.2021 Handel

Kommission will Werkzeugkasten gegen Energiepreise am Mittwoch vorstellen

Von der Senkung der Mehrwertsteuer bis zur Auszahlung eines Energiebonus an Haushalte suchen die EU-Länder Entlastung für Verbraucher aus der Energiepreisfalle. Ob das für die Industrie reicht und damit auch die Betriebsmittel der Landwirte entlastet, ist offen. Am kommenden Mittwoch will die Kommission die rechtlich mit dem Binnenmarkt vereinbaren Hilfen gegen hohe Öl- und Gaspreise vorlegen und folgt damit zügig dem Beschluss des informellen Treffens der EU-Energieminister [1]. Im EU-Parlament versprach EU-Energieminister Kadri Simson letzte Woche, dass die Kommission schnell und koordiniert handeln will.

Darüber hinaus will die Kommission bis Jahresende Vorschläge machen, wie künftig solche Preisspitzen vermieden werden können. Die Parlamentarier forderten eine Marktanalyse auf mögliche Manipulationen staatlicher und privater Akteure, sowie dem Verdacht der Preisspekulation. Die Gasspeicherung könnte nach Erklärung von Abgeordneten durch öffentliche Programme für den Gaseinkauf gefördert werden. Der Green Deal müsse so ausgelegt werden, dass die EU größere Unabhängig von Energielieferungen aus Drittstaaten erhalte.

