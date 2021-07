Die Vinothek als Baustein des Weintourismus

29.07.2021 Handel

Keine scharfe Abgrenzung für den Begriff Vinothek

„Eine Vinothek ist ein wichtiger Schlüssel, um Wein oder eine Weinregion erlebbar zu machen“, heißt es in der neuesten Ausgabe der „Berichte über Landwirtschaft“ [1]. Allerdings findet sich keine Definition für den Begriff. Die einen verstehen unter deiner Vinothek einen Verkostungsraum, die anderen eine Sammlung alter Weine. Daher haben Autoren den Begriff klassifiziert und auch der städtischen Vinothek einen Raum zugeiwesen.

Eine wissenschaftlich ausgewertete Umfrage zeigt, dass vorrangig kleine Weinerzeuger hr Umsatzvolumen im Bereich des Direktabsatzes in Verbindung mit einer Vinothek und im Bereich des Tourismus steigern können. Die Möglichkeit wird von den Winzern sogar als sehr hoch eingestuft. Vinotheken gelten also in jeder Form als Schlüssel für die Konsumenten, Wein und eine Weinregion erlebbar zu machen.

Lesestoff:

[1] https://buel.bmel.de/index.php/buel/article/view/356/579

roRo

