Dienstleister und Konsum tragen den Aufschwung

Wirtschaft schwächelt auf hohem Niveau

Auch wenn sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland im zweiten Quartal nicht so gut entwickelt, wie gehofft, setzt sich der Trend weiter fort. Getragen wird die Erholung nach Analyse des Handelsverbandes Deutschland (HDE) durch Dienstleister und den privaten Konsum. In der Industrie machen sich die Folgen der Rohstoffknappheit und hohen Preise breit. Der Auftragseingang im verarbeitenden Gewerbe hat sich im Mai gegenüber dem Vormonat um 3,7 Prozent verringert. Das ifo-Institut sieht dennoch optimistisch nach vorne, denn die Produktionserwartung ist unverändert hoch.

Der private Konsum schwächelt auf hohem Niveau, weil die Impfkampagne ins Stocken geraten ist und die Infektionszahlen wieder steigen. Und noch etwas stellt der HDE fest: Die von vielen herbeigerufene Insolvenzwelle zeichnet sich noch immer nicht ab. Im April 2021 gab es neun Prozent weniger angemeldete Insolvenzen als im Vormonat.

