Digitale EU-Dekade

11.11.2021

EU-Arbeitsprogramme Digitales Europa

Die Kommission hat für ein Digitales Europa am Mittwoch drei Arbeitsprogramme angenommen, in denen die Ziele und Themenbereiche für die Arbeit aufgenommen sind. Insgesamt stehen 1,98 Milliarden Euro zur Verfügung, damit die EU seine digitale Dekade bis 2030 umsetzen kann.

Das Hauptarbeitsprogramm hat ein Budget von 1,38 Milliarden Euro. In seinem Mittelpunkt stehen Investitionen in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Cloud und Datenräume, Quantenkommunikationsinfrastruktur, fortgeschrittene digitale Kompetenzen sowie die breite Nutzung digitaler Technik in Wirtschaft und Gesellschaft bis Ende 2022. Neben diesem Hauptarbeitsprogramm hat die Kommission zwei spezifische Arbeitsprogramme veröffentlicht: das erste dient der Finanzierung im Bereich der Cybersicherheit mit einem Budget von 269 Millionen Euro bis Ende 2022, das zweite dient der Einrichtung und dem Betrieb des Netzes europäischer Zentren für digitale Innovation, wofür bis Ende 2023 Mittel in Höhe von 329 Millionen Euro bereitstehen.

Margrethe Vestager, die für das Ressort „Ein Europa für das digitale Zeitalter“ zuständige Exekutiv-Vizepräsidentin, erklärte dazu: „Mit dem Programm Digitales Europa bauen wir sichere und nachhaltige digitale Infrastrukturen auf. Außerdem schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass Unternehmen einen besseren Zugang zu Daten erhalten oder Lösungen mit künstlicher Intelligenz nutzen können. Zudem werden mit dem Programm Investitionen auf den Weg gebracht, damit die Europäerinnen und Europäer die richtigen Kompetenzen erwerben können, um aktiv am modernen Arbeitsmarkt teilzuhaben. Unser Ziel ist, dass alle in Europa – Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Verwaltungen – von marktreifen technologischen Lösungen profitieren können.“

Die ersten Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für das Programm Digitales Europa werden Ende November veröffentlicht, weitere Aufforderungen werden dann im Jahr 2022 folgen.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/work-programmes-digital

