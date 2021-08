Energieeffizienz im Handel

11.08.2021 Handel

HDE-Broschüre mit Praxisbeispielen

In der Broschüre „Rechnet sich das?“ zeigen der Handelsverband Deutschland (HDE) in zahlreichen Praxisbeispielen aus dem Handel, dass sich Investitionen in effiziente und klimafreundliche Technologien wirtschaftlich lohnen.

Ob neue Kühlanlage, Umstellung der Beleuchtung auf LED oder der Öko-Strom von der eigenen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach – in der neuen Broschüre „Rechnet sich das?“ zeigen Händler in verschiedenen Praxisbeispielen, welche Energieeffizienzmaßnahmen sie in ihrem Unternehmen umgesetzt haben und welche Verbesserungen sie damit erzielen konnten. Dabei reicht die Bandbreite der hier dargestellten Erfolgsgeschichten vom kleinen Dorfladen über einen Modehändler bis hin zum Lebensmittel-Nahversorger. In einfachen Beispielrechnungen werden die Investitionskosten den Kosteneinsparungen und dem eingesparten CO 2 -Ausstoß gegenübergestellt.

Eines ist klar: Die Best-Practice-Beispiele zeigen, dass Klimaschutzmaßnah­men echten Mehrwert bieten. Erfolgreich umgesetzt, senken sie nicht nur die Betriebs­kosten, sondern verbessern auch das Raumklima, die Präsentation der Waren und das Image bei den Konsumenten.

Lesestoff:

Kostenfreier Download: https://www.hde-klimaschutzoffensive.de/de/broschuere-rechnet-sich-das

HDE / roRo