Energieverbrauch in der EU steigt erneut an

11.02.2019 Handel

Verbrauchsziele 2020 und 2030 in Gefahr

Zum dritten Mal in Folge ist der Verbrauch an Primärenergie in der EU erneut angestiegen. Nach dem Absenken in der Zeit zwischen 2007 und 2014 hat der Verbrauch in Rohöleinheiten (RÖE) mit 1,561 Millionen Tonnen erneut den Stand aus dem Jahr 1990 erreicht. Der Endenergieverbrauch stieg ebenfalls um ein Prozent gegenüber dem Vorjahreswert auf 1,222 Millionen Tonnen RÖE an, meldet Eurostat.