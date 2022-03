Erdgasförderung vor der Emsmündung

15.03.2022 Handel

ONE Dyas fördert bald Erdgas vor Borkum

Erst 2018 sind die beiden Versorger ONE und Dyas zu einem Unternehmen verschmolzen, das sich auf die Förderung von Erdöl und Erdgas in Nordsee fokussiert. Seit 2021 hat One-Dyas aus Amsterdam die Genehmigung im Erdgasfeld NO5-A zu fördern. Die Fundstelle ist im Einzugsgebiet der Ems und wird in der Branche als Gateway to the Ems (GEMS) bezeichnet. Es gibt hunderte dieser Felder, die jedes für sich aber relativ klein ist. NO5-A liegt ziemlich genau an der Grenze zwischen der niederländischen und deutschen Nordsee zwischen den Ostfriesischen Inseln Schiermonnikog und Borkum. Borkum liegt südwestlich des Gasfeldes. Die Nordsee ist an dieser Stelle rund 25 Meter tief. Das Gasfeld erstreckt sich über vier Kilometer Tiefe und soll rund 60 Milliarden Kubikmeter Gas enthalten. Im Lizenzgebiet von ONE-Dyas liegen weiter in der Nordsee noch mehrere Gasfelder. Für die Niederländer ist Erdgas eine Übergangsenergie auf dem Weg zur Klimaneutralität. Der Krieg in der Ukraine bestätigt das Unternehmen, die Gasversorgung auf eigene Ressourcen umzustellen.

Lesestoff:

Die Niederländer haben 2018 auf niederländischer und deutscher Seite Gespräche auch mit Umweltorganisationen geführt, die das Ministerium für Wirtschaft und Klima veröffentlicht hat: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gaswinning/gaswinning-n05# à Toegangkelijkheidseisen (PDF auch in deutsch)

Roland Krieg

