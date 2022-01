Familienstreit in Nordamerika

11.01.2022 Handel

Anzeige ------------------------------------------------------------

Die Klimakrise hat uns fest im Griff. Sie betrifft uns alle und hat schon jetzt Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Doch wir können etwas dagegen unternehmen!

Solutions ist ein Fotoprojekt, welches positive Utopien schafft, indem es konkrete Lösungsansätze gegen die Klimakrise aufzeigt. Dazu reiste die Dokumentarfotografin Tina Eichner mit der Kamera im Gepäck zu verschiedensten Projekten in Deutschland und der ganzen Welt und dokumentierte unterschiedliche Möglichkeiten, wie schon heute etwas gegen die Klimakrise unternommen werden kann.

SOLUTIONS - Nachhaltige Lösungen für eine lebenswerte Zukunft. Oekom Verlag: https://www.oekom.de/buch/solutions-9783962383138

--------------------------------------------------------------------

Milchurteil

Der Ausblick wird nicht besser, denn in der ersten Januarwoche hat das USMC-Schiedsgericht den USA im Milchstreit gegenüber Kanada Recht gegeben. Im gemeinsamen Abkommen darf Kanada für importierte US-Milch Vorzugszölle für bestimmte Mengen an Milch, Milchpulver, Sahne, Butter und weitere Molkereiprodukte vergeben. Was darüber hinaus importiert wird unterliegt einem anderen Zollsatz. Im Oktober 2020 und im Mai 2021 hat Kanada diese Vorzugsquote ausgesetzt und für „weitere Verarbeiter“ einen bestimmten Anteil reserviert. Diese Mengen gingen an kanadische Molkereien über, was zum ersten Schiedspanel im USMCA-Abkommen am 25. Mai durch die USA führte. Die Umstrukturierung gehe auf Kosten der US-Milchbauern, die ihre Produkte nach Kanada exportieren. Am 05. Januar hat das Schiedsgericht den USA Recht gegeben. US-Landwirtschaftsminister Tom Vilsack begrüßt den Schiedsspruch, weil die US-Farmer wieder in den vollen Genuss des vereinbarten Freihandelsabkommen kommen. Das Ergebnis rechtfertige das tiefe Vertrauen der Biden-Harris-Regierung und der Landwirte sowie Verarbeiter in das USMCA-Abkommen und signalisiere den beiden anderen Partnern, dass die USA für einen fairen Handel einstehe.

Roland Krieg

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html