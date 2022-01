Forschung für die Transformation in Niedersachsen

20.01.2022 Handel

Forschungsverbund prüft Zukunft der Tierhaltung in Niedersachsen

Mit insgesamt sechs Millionen Euro aus dem Niedersächsischen Vorab fördert das Wissenschaftsministerium ein Projekt zum Strukturwandel im ländlichen Raum Nodrwestdeutschlands. Unter dem Motto „Reallabore in Marsch, Moor, Geest und Mee(h)r“ wird sich ein Hochschulverbund in den kommenden vier Jahren unter Beteiligung verschiedener Wissenschaftsdisziplinen auf die Suche nach Lösungen für Probleme machen, die durch verschiedene Schwerpunktnutzungen entstanden sind. So ringt zum Beispiel der Südoldenburger Raum mit Kapazitätsgrenzen, die sich für hochproduktive Intensivlandwirtschaft mit marktgetriebenem Expansionspotenzial ergeben. Im Küstenraum der Ostfriesischen Inseln verschärft die erfolgreiche Tourismus-Entwicklung den Konflikt zwischen weiterem Wachstum und den Lebensmöglichkeiten für die ortsansässige Bevölkerung. Während der industriell geprägte Raum um Emden mit Problemen des Strukturwandels kämpft, wirken verkehrsmäßig weniger erschlossene ländliche Gebiete demografisch abgehängt und infrastrukturell entleert.