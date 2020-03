Frischekorridor in Europa

20.03.2020 Handel

Vorfahrt für O+G-Laster

Der Europäische Obst- und Gemüseverband Freshfel arbeitet mit der EU-Kommission an einem Frischekorridor für Lastwagen, die Obst und Gemüse durch Europa fahren. Die Frischegüter sind bei den Konsumenten beliebt. Um die Versorgungskette aufrecht zu erhalten können die Behörden für eine rechtzeitige Anlieferung sorgen. Dazu gehört die Bereitstellung von Fahrzeugen und Fahrern an den jeweils richtigen Orten und die Einführung von Protokollen zur Absicherung der Handelsflüsse. In den Gesprächen geht es auch um die Absicherung der Betriebe mit ausr3eichend Erntehelfern.

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html