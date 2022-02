Fruit Logistica bestätigt April-Ausgabe

03.02.2022 Handel

Die internationale Obst- und Gemüsemesse in Berlin, die Fruit Logistica , sieht Projektleiter Kai Mangelberger vom 05. bis zum 07. April als gesichert an. Die Entscheidung, den Termin von Februar in den April zu verschieben war richtig. Die Fachmesse erwartet 2.000 Aussteller aus 80 Ländern.

„Wir haben in den letzten zwei Monaten von unseren Ausstellern sehr positives Feedback erhalten. Sie haben unseren neuen Termin im April klar bestätigt. Im Vergleich zu 2020 werden also mehr als 70 Prozent der Hauptaussteller an der FRUIT LOGISTICA teilnehmen. Wir spüren, dass die Branche einen starken Wunsch und ein großes Bedürfnis hat, sich persönlich zu treffen. Mit diesem großen Rückhalt ist klar, dass sich die FRUIT LOGISTICA für alle auszahlen wird, “ so Kai Mangelberger.

roRo

