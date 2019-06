Ganz sicher Bio

03.06.2019 Handel

Bio-Austria wirbt landesweit für Bio

Seit Mitte Mai werben großflächige Plakate für Bio-Lebensmittel in Österreich. Die Kampagne stellt heimische Bio-Lebensmittel mit dem EU-Bio-Logo in den Vordergrund und trägt den Slogan: „Ganz Bio. Ganz sicher. Ganz regional.“ Ein Viertel der Landwirtschaftlichen Nutzfläche in Österreich wird ökologisch bewirtschaftet, etwa 22 Prozent der Betriebe sind umgestellt. 13.500 Bio-Höfe haben die Wirtschaftsweise flächendeckend umgesetzt.

Bio-Austria ist die zentrale Marketingagentur und die Kontrollstellen prüfen die Höfe zusätzlich auf deren Richtlinien. Bio-Austria ist die Brücke zur Industrie, stellt für Konsumenten landesweit Informationen über Höfe und Produkte zur Verfügung und führt für Verbandsmitglieder Beratungen und Schulungen durch.

roRo; Foto: Bio Austria