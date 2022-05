Gegen den Logistik-Kollaps

25.05.2022 Handel

Die Logistik neu bemessen

Fahrermangel, steigende Dieselpreise und Lieferverzögerungen. Die weltweiten Lieferketten sind angespannt und ein Ende ist nicht in Sicht. Wohl aber Forderungen, das Gesamtgewicht von Lkw temporär auf 44 Tonnen zu erhöhen. Alleine die Brücken- und Straßenschäden bei der geltenden Gewichtsklasse sollten Grund genug für eine Reduzierung des Gesamtgewichtes sein.

In dieser Woche hat EU-Transportkommissarin Adina Vălean einen Plan für die Sihcerung der Transportlogistik vorgelegt. Die Pandemie war nicht die erste Krise für den europäischen Transportsektor, sagte sie. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Belastung erhöht.

Die EU will die Gesetzgebung für die Logistik resilient machen. Speditionen sollen in die Hilfsmaßnahmen der EU aufgenommen werden, die Politik zwischen den EU-Ländern muss ineinandergreifen und Transportkapazitäen müssen angepasst und überprüft werden. Zu viele Container bleiben an den Grenzen stecken und minimieren die Kapazitäten.

Am Montag wurde der Startschuss für die Bemessung eines Planes über Transportkapazitäten gegeben.

roRo