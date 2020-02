Geschäftsmodell Nachhaltigkeit

05.02.2020 Handel

Die Flut an verschiedenen Labeln verdeckt, dass es noch keine einheitliche Nachhaltigkeits-Matrix von Kriterien gibt. Oft konzentrieren sich Firmen auf vier bis fünf Punkte, weil alle Aspekte nicht gleichzeitig umgesetzt werden können. Dabei kommt es durchaus zu Zielkonflikten. So spielen bei einem brasilianischen Melonen-Projekt Transportkosten für den ökologischen Fußabdruck so gut wie keine Rolle, werden aber für Europäer als sehr hoch bewertet, berichtet van Rijswick. Auch hier hilft Horsbrugh weiter: Am effektivsten wirkt Nachhaltigkeit, wenn sie von den Firmen nach eigenen Kriterien umgesetzt werden. Als Erfüllung für Kundenwünsche taugen sie nichts.

Die Lust auf Obst und Gemüse haben viele Projekte der letzten Jahre nicht wirklich erhöht. Erfolgreicher scheint der Handel selbst zu sein. Simon Wainwright vom Institute of Grocery Distribution (IGD) aus dem englischen Watford zeigte Bilder von Geschäften weltweit, von Kanada bis Indonesien, die offenbar nach den RED-Prinzipien erfolgreich sind: Relevant aus Sicht des Käufers, Efficient aus Sicht des Händlers und Different gegenüber den Wettbewerbern. Handelsgeschäfte mit Marktatmosphäre, Markthallen mit lokalen Landwirten, Obst und Gemüse kindergerecht präsentiert und vielleicht auch in direkter Nachbarschaft zu Nahrungsergänzungsmitteln als „Gesundheit für unterwegs“ setzen sich durch. In dem Maß, in dem Obst und Gemüse in Asien vermehrt in die Läden wandert, bauen die Inhaber Warenpräsentationen im Straßenmarkt-Stil nach. Obst und Gemüse sind bunt, aufgeschnittene Früchte machen Lust und exotische Ware auch einmal in den Vordergrund für die Neugierigen stellen: Das spricht die älter werdende, in Singlehaushalten lebende Kundschaft an. Mit kleiner werdenden Haushaltsgröße lässt das Einkaufsinteresse in der Großfläche nach, erläutert Wainwright.

Ideen sind gefragt. Ein Geschäft bietet ein Produkt in drei Optionen an: Im Imbiss (Eat it), für unterwegs (Take it) und als Zubereitung für zu Hause (Make it). Nur wer sich ständig ändert überlebt in der Handelswelt, sagt der Marktforscher. Die Frischebranche handelt mit der Grundlage der Innovation selbst.

Alan Guindi von der Richard Hochfeldt Gruppe hat gezeigt, wie der neue Sunburst-Apfel nach acht Jahren konventionelle Zuchtarbeit britischen Kunden einen neuen Geschmack mit neuer Farbe auf den Tisch bringt. Der Apfel ist saftig, hat eine knusprige Textur und rotes Fruchtfleisch. Die Eltern waren die Gartensorte Falstaff und der purpurfarbene Pink Pearl. Bislang wachsen die Bäume nur in Großbritannien. Bis 2024 soll die Ernte aber weltweit von 200.000 Äpfeln stammen.

