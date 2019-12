Händler mit Start des Weihnachtsgeschäftes zufrieden

02.12.2019 Handel

Kunden decken sich mit Dekoware ein

Mit der Woche vor dem 01. Advent zeigten sich in der Weihnachtsanalyse des Deutschen Handelsverbandes (HDE) die Unternehmer zufrieden. Damit sei der „Auftakt in die heiße Phase des Weihnachtsgeschäftes 2019“ geglückt, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Sonntag.

Besonders zufrieden zeigten sich Händler, sie sowohl stationär als auch digital aktiv sind. Die Innenstädte wiesen hingegen wiederholt eine schwache Frequentierung auf.

Die Renner der letzten Woche waren kurz vor dem ersten Advent insbesondere Dekorationsware wie Adventskränze und Weihnachtsschmuck sowie – mit Blick auf kommenden Freitag – erste Schokonikoläuse und kleinere Geschenke für den Nikolausstiefel.

roRo