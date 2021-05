HDE fordert mehr Sonntagsöffnungen

10.05.2021 Handel

Genth fordert Post-Pandemie-Sonderregelungen

In der Heilbronner Stimme forderte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), ein klares Signal für den Handel, verlorenes Terrain durch die Pandemie zurückzugewinnen. Wesentlich sei die Flexibilität bei den Sonntagsöffnungen, sagte er in einem Interview am Samstag.

„Die gelegentliche Sonntagsöffnung ist entscheidend, um die Stadtzentren auch in Zukunft attraktiv zu erhalten. Für die Zeit direkt nach der Pandemie sollten Sonderregelungen ermöglichen, dass an einigen aufeinanderfolgenden Sonntagen geöffnet werden darf.“ Das wäre ein deutliches Signal an die Menschen, dass die Innenstädte wieder für alle da sind. Generell müssten aber zur Sicherung der Innenstädte mehr Events ohne einen Anlassbezug für eine Sonntagsöffnung gegeben werden.

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html