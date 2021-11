„HeimatFenster“ bis Ende November

18.11.2021 Handel

Regionales prominent präsentieren

Am Montag startete die Aktion „HeimatFenster“ im sächsisch-anhaltinischen Dessau. Der Verein HeimatGenuss Mitteldeutschland hat die Aktion in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen bis Ende November geplant. Regionale Produkte wie regionaler Brotaufstrich, Käse, Liköre und andere Schätze, die, sofern sie überhaupt in den Supermarkt kommen, in Schaufenstern von Fachhandel, Gastronomie und Popup-Stores prominent präsentiert.

„In unseren verschiedenen Regionalboxen vom Burgenland bis in die Altmark beispielsweise findet man handverlesene Zusammenstellungen bester Produkte der Region. Wir freuen uns sehr, dass die Aktion HeimatSchaufenster an vielen Orten in Sachsen Anhalt und dem Heimatgenuss Pop-up Store in Dessau unseren Produzenten und Produkten diese repräsentative neue Darstellungsmöglichkeit bietet“, sagt Jörg Bühnemann von der Agrar-Marketing-Gesellschaft Sachsen-Anhalt.

Im Rampenlicht der Schaufenster stehen dabei die Genuss-Helden „um die Ecke“. Landwirtschaftliche Betriebe, Lebensmittel-Manufakturen und Kunsthandwerker präsentieren gemeinsam ihre stillen Stars.

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html