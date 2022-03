Innere Mongolei statt Russland

28.03.2022 Handel

Sinopec orientiert sich neu

Die russische Sberbank gehört zu den ersten auf der weltweiten Sanktionsliste als Reaktion auf Putins Krieg in der Ukraine. Der Oligarch Gennady Timchenko wird bereits seit der Krimbesetzung 2014 sanktioniert.

Während Timchenko bis zur letzten Woche Aktien am russischen Gaskonzern Sibur gehalten hat, ist die Sberbank Teilhaber bei Novatek.

Sowohl Sibur als auch Novatek standen bis vergangene Woche auf der Investitionsliste des chinesischen Erdgas- und Mineralölunternehmens Sinopec. Da Auslandsinvestitionen sorgsam der außenpolitischen Politik Chinas folgen, hat Sinopec nach Meldungen in verschiedenen internationalen Medien eine Investition in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an Sibur und weiteren Geschäften mit Novatek zurückgezogen.

Zwar sprechen sich die Chinesen gegen Sanktionen aus, spüren aber indirekte Folgen über russscihe Verbindungen. Nachdem das Außenministerium in China genaues Abwägen mit russischen Geschäftepartnern empfohlen hat, zog Sinopekl seine Pläne zurück. Stattdessen fließt das Geld in die Förderung von Gas in der Inneren Mongolei.

