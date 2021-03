Jost will UTP nachverhandeln

09.03.2021 Handel

AMK soll UTP nachbessern

Die UTP-Richtlinie gegen unfaire Handelspraktiken wurde in der vergangenen Woche von der Agenda des Bundestages gestrichen. Jetzt soll das Parlament im April darüber abstimmen. Der saarländische Umwelt- und Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) fordert Ministerin Julia Klöckner auf, die Zeit für eine Nachverhandlung zu nutzen. Der gravierendste Mangel liege weiterhin in der Möglichkeit, landwirtschaftliche Produkte unter Einkaufspreis kaufen zu können. Es sei ein Unding, dass sich ein Produzent mit dem begnügen müsse, was ihm der Handel zugesteht. „Wir können doch nicht ernsthaft von unseren Landwirten höhere Standards bei Umweltschutz und Tierwohl verlangen und gleichzeitig tolerieren, dass sie ihre Erzeugnisse zu Schleuderpreisen hergeben müssen“, sagte Jost am Samstag. Bis zum endscheidenden Plenum findet noch eine Agrarministerkonferenz statt. Jost: „Ich werde mich gemeinsam mit den Agrarministerkollegen der Länder auch weiterhin für eine Erhöhung der Produkt-Wertigkeit und ein Verbot des Einkaufs unter den Produktionskosten einsetzen.“

roRo

