02.04.2019 Handel

Ausbildungshilfe in Nigeria

Moderne Läger fehlen in weiten Teilen Afrikas. Vor allem Kühl- und Tiefkühllager für sensible Produkte brauchen Spezialisten in der Planung und Wartung. Die gemeinnützige Organisation African Development Foundation setzt in Nigeria auf technische Berufsausbildungen und Schulungen für junge Nigerianer, um ihnen die Jugendarbeitslosigkeit zu ersparen. Die Organisation bietet der Industrie auch gleich technische Dienstleistungen an. Dafür wurde das Institute for Industrial Technology (IIT) in Lagos gegründet.

Der Kälte- und Klimaspezialist Bitzer aus Sindelfingen ist seit Anfang 2017 in Nigeria aktiv und hat vor kurzem die Partnerschaft mit dem IIT begonnen. Die Schwaben haben Verflüssigungssätze und Werkzeuge gepsonsort und haben den Aufbau einer Klimakreislaufanlage unterstützt. Zusammen können die künftigen Kältetechniker in Nigeria mit einen erweiterten Schulplan lernen, coole Anlagen zu bauen.

roRo