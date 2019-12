Kaffeepause bei der Allianz

09.12.2019 Handel

EU genehmigt Allianzkauf von Tank & Rast

Autofahrer sollen auf langen Strecken regelmäßige Pausen einlegen, sich strecken und etwas leichtes Essen. Hin und wieder gehen die Raststättenkunden auch auf die Toilette und zahlen 0,70 Euro für den Gang durchs Drehkreuz.

Die Raststätten-Kette Tank & Rast bietet nach eigenen Angaben 360 Tankstellen, 400 Raststätten und 50 Hotels entlang des deutschen Autobahnnetzes. Schon vor vier Jahren zeigte der Versicherungskonzern Allianz Interesse an den Anlagen und hat über seinen Konzernteil Allianz Capital Partners GmbH (ACP) ein Kaufangebot in Höhe von 3,5 Milliarden Euro abgegeben.

Eine Versicherung und eine Raststättenkette? Ob Allianzkunden künftig ein paar Cent preiswerter tanken können, oder ob die Allianz auf den Teil der Einnahmen aus SaniFair angewiesen ist… Das Geheimnis liegt wohl eher in die Investition in eine Infrastruktur. Es ist so viel Geld im Umlauf, dass bei den niedrigen Zinsen gar nicht weiß wohin. Investoren haben schon längst landwirtschaftlichen Boden als Investitionsobjekt entdeckt. Immobilien sind knapp. Da kann ein Raststättenspezialist mit einem stabilen Umsatz von etwa 230 Millionen Gewinn pro Jahr eine lohnende Anlage sein.

Der Kauf ist nicht anzeigepflichtig, wurde aber vorsichtshalber bei der EU-Wettbewerbskommission zur Genehmigung eingereicht. Die Behörde hat am Freitag ihren Segen gegeben.

roRo