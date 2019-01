Klimapolitik in schwierigen Zeiten

30.01.2019 Handel

EU fehlt der Masterplan für eine kohlendioxidarme Industriepolitik

Steigerung der Energieeffizienz, Einsparung am Energieverbrauch, wirtschaftliches Wachstum auf und durch die Märkte der erneuerbaren Energien. EU-Klimakommissar Miguel Arias Canete stellte am Dienstag im EU-Umweltausschuss den Ende 2018 verabschiedeten Plan „Ein sauberer Planet für alle“ vor. Die Einleitung entbehrt nicht der Dringlichkeit, die Wirtschaft zu ändern. Das Papier erinnert noch einmal an die Selbstverpflichtung der EU-Klimaziele für 2050.

Ein Netto-Emissions-Europa 2050 ist nach Ansicht von Jerome Meessen von ClimAct möglich. Drei Viertel der Reduktionsziele gegenüber dem Referenzjahr 1990 sind allein durch eine effiziente Nutzung vorhandener Technik umsetzbar, sagte er in der angesetzten Anhörung über die europäischen Klimaziele. Dazu müssten aber die Klimaziele 2030 forscher angegangen werden. Innovation im Bereich des Klimaschutzes sei nicht nur ökonomisch zu lösen, sondern auch eine soziale Aufgabe. Konsumgegenstände müssen länger genutzt werden, Die Nutzung sollten sich mehrere Akteure teilen.

Paris und Katowice

Nach den Pariser Klimazielen hat die Vertragsstaatenkonferenz in Katowice (COP24) jetzt auch ein Regelbuch herausgebracht, wie das Kyoto-Protokoll ab 2021 fortgeführt werden kann. Doch was in Paris noch einfach war, zeigte sich in Polen als größere Herausforderung der Weltgemeinschaft, erklärte COP24-Präsident Michal Kurtyka, der als Staatssekretär im polnischen Umweltministerium tätig ist. Wirtschaftlicher Nationalismus und Klimagegner haben das Thema in nur drei Jahren zwischen Paris und Katowice an den Rand des Scheiterns gebracht. Kurtyka fordert die EU zu einer Einzelland-Analyse auf. Schließlich will die Union gemeinsam ihr Ziel erreichen. So können verschiedene Länder unterschiedliche Lasten für die gemeinsame Klimapolitik schneller mit verschiedenen Geschwindigkeiten erreichen: Wir müssen hier gemeinsam denken!

Die Wirtschaft ist bereit. Sie steht vor dem Durchbruch bei der Wasserstoffnutzung, kann CCS nutzen und werde die Kreislaufwirtschaft in Richtung kohlendioxidarme Wirtschaft weiterentwickeln. Allerdings müssen die Projekte innerhalb der nächsten zehn Jahre fertig gestellt sein, denn sie brauchen noch einmal zehn bis 20 Jahre für die Ausbreitung in die Fläche. Es bleibt also nicht mehr viel Zeit, stellte Marco Mensink, Generaldirektor des Rates der Europäischen Chemie (CEFIC) fest. Die Zeit ist nicht das einzige Problem. Um Stahl und Chemie zu elektrifizieren und auf Wasserstoff umzustellen, wird die Industrie im Jahr 2050 die vier- bis fünffache Menge des heutigen Strombedarfs benötigen. Der Strom muss erst noch produziert werden. Unklar sei auch, woher die notwendigen Investitionen herkommen sollen. Mensik vermisst einen Masterplan für die industrielle Klimawende in Europa. Wie werden sich im Herbst dieses Jahres die neuen Kommissare dazu aufstellen? Wird die Wirtschaftskommission der Umweltkommission übergestellt? Oder umgekehrt?

Geld ist genug da

Rachel Ward leitet den Fachbereich Politik in der Vereinigung Institutioneller Investoren für den Klimawandel (IIGCC). Rund 22 Billionen Euro stehen auf der Aktiva-Seite. Zu den Mitgliedern zählen beispielsweise die riesigen Pensionsfonds, die für ihre Gelder grüne Investitionen suchen. Der Anteil an grünes Investment ist zwischen 2014 und 2016 um mehr als ein Drittel angestiegen. Doch das größte Investitionshemmnis sei die Politik. Auch grüne Investoren brauchen klare Vorgaben, transparente Vorschriften, Rechtssicherheit und Langfristigkeit bei konkreten Projekten. Für die Zeit nach dem Investment müssten klare Einkünfte erkennbar sein. Investorennetzwerke von anderen Kontinenten informierten sich beim IIGCC über den Fortgang in Europa. Die EU diene daher als Vorreiter für den globalen Wandel beim grünen Investment. Das Kommissionspapier gebe einen guten Rahmen vor. Die jährlich rund 180 Milliarden Euro für den Klimaumbau für den Zeitraum 2020 bis 2030 seien realisierbar – wenn die Politik mit ihren Rahmenbedingungen mitspielt.

Lokale Akteure

Dabei müssen die Akteure nicht nur am großen Rad drehen. Claire Roumet vertrat den EU-Rat der Bürgermeister. Die Städte sind als lokale Akteure in der EU mittlerweile anerkannt und stellen mit ihrer Energiegovernance den lokalen Bezug her. Die Kommunen reagierten direkt auf Bürgerbewegungen und in Frankreich reagierten sie besser als Paris auf die Gelbwesten. Diese sprechen sich nicht gegen einen gemeinsamen Übergang aus – der muss nur als gemeinsam auch erkennbar sein. Es gehe nicht, dass Pkw-Besitzer belastet werden, während Flieger und Binnenschiffer von Lasten befreit sind. Dann sei die Übereinstimmung bereits verloren gegangen. Neu ist der Friday for Future, den die 13-jährige Greta Thunberg mit ihrer Rede auf der Klimatagung in Katowice ins Leben gerufen hat. Die schwedische Idee breitet sich jetzt auch in Deutschland aus und wird von Kritikern als offizielles Schulschwänzen diskriminiert.

Wenn die fehlende Gemeinsamkeit die Transformation bremst, dann liegt es an der Politik. Das Klimapapier der Kommission bezeichnet der Energieberater Benjamin Denis im Europäischen Gewerkschaftsbund als Paradigmenwechsel. Es gehe nicht mehr um einen defensiven Ansatz, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, sondern blickt in die Zukunft der Lösungen. Lediglich im EU-Haushalt fehlt die Dringlichkeit des ersten Abschnittes. Die EU müsse endlich die offenen Fragen zu staatlichen Beihilfen für den Wirtschaftsumbau klären. Investitionsgelder für die private Wirtschaft müsse auch zu neuen Arbeitsplätzen führen. Und: Zehn Prozent der europäischen Haushalte sind nicht mehr in der Lage ihr Heizbedürfnis zu erfüllen. Im Vergleich zur einkommenskurve steigen Strompreise, Gebühren und Steuern schneller an und führen zur Energiearmut. Umverteilungseffekte dürfen nicht zu Lasten der armen Haushalte gehen. Auch der Ausgleich dieser Missstände muss bei der Investition berücksichtigt werden, Es sei nicht nur mit einer Wirtschaftspolitik getan. Wo das fehlt, gehen die Menschen auf die Straße. Wie in Belgien und Frankreich.

Ohne diese Lösung gibt es keine Akzeptanz für weitere Schritte, warnt Denis.

Am gleichen Tag in Deutschland

Während der Umweltausschuss in Brüssel seine Anhörung zur Transformation der Wirtschaft abhielt, trafen in Deutschland folgende Meldungen ein.

Preisdiskussion

Der jetzt beschlossene Ausstieg aus der Braunkohle werde nach Ansicht von Manuel Frondel vom RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung den Strompreis an der Börse um 20 Prozent nach oben treiben. „Für einen Dreipersonenhaushalt mit einem jährlichen Verbrauch von typischerweise 4.000 kWh bedeutet das 40 Euro im Jahr an Mehrkosten“, sagte er in der Rheinischen Post.

Eine Preisreform im Bereich der Mobilität fordert, ebenfalls in der Rheinischen Post, der konservative Seeheimer Kreis in der SPD. Seeheimer-Sprecher Dirk Wiese nahm sich gleich mehrere Mobilitätsaspekte vor: „Es braucht massive Investitionen für Schienenwege und in neue Züge. Auf Bahnfahrten soll der verminderte Mehrwertsteuersatz gelten. Eine Fernbus-Maut muss eingeführt und Flugbenzin endlich besteuert werden.“ Im letzten Jahr flogen allein im deutschen Flugraum 4,2 Millionen Flieger mehr als 2016. Die Deutsche Flugsicherung registrierte 3,34 Millionen kommerzielle Flüge. Der Fahrgastverband Pro-Bahn unterstützt die Vorschläge.

Dieselverschiebung

Was schon früh beim Dieselskandal die Runde machte, wird langsam Realität. Die deutschen Dieselfahrer geben ihre Autos ab. Diese aber verschwinden nicht, sondern fahren in Osteuropa weiter. Die meisten Diesel gehen nach Recherche der taz nach Rumänien, Tschechien und der Slowakei.