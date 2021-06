Kommunale EZ für sauberes Wasser

15.06.2021 Handel

Beste Beispiele für Wasser und Strom im globalen Süden

Anlässlich der 15. Bundeskonferenz für kommunale Entwicklungszusammenarbeit der "Servicestelle Kommunen in der einen Welt" (SKEW) veröffentlicht der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) eine Broschüre zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit mit Best-Practice-Beispielen.

„Sauberes Trinkwasser, verlässliche Energieversorgung oder die sichere Entsorgung von Abfall und Abwasser: Was für uns alltäglich ist, ist nicht überall auf der Welt selbstverständlich. Verlässliche Daseinsvorsorge kann einen Beitrag zum Schutz der Gesundheit und mehr Lebensqualität und nicht zuletzt für mehr Ressourcen- und Klimaschutz leisten. Und – als Standortfaktor – auch die Wirtschaft vor Ort stärken. Für all diese Ziele ist das Engagement von immer mehr kommunalen Unternehmen mit Partnern in den Ländern des Globalen Südens wichtig: Ziel ist es, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und Know-how zu transferieren. Wie das gut gelingt, zeigen wir mit unserer Broschüre „, so Ingbert Liebing, VKU-Hauptgeschäftsführer.

In seinem Grußwort lobt Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das Engagement kommunalen Unternehmen: „Mit ihrer weltweit gefragten Expertise können kommunale Unternehmen auch das Gemeinwohl in Entwicklungs- und Schwellenländern mitgestalten – sei es beim Aufbau von Wasserleitungen, sauberen Energiequellen oder einer Kreislaufwirtschaft.“

In den zentralen Gebieten der Daseinsvorsorge lernen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von kommunalen Unternehmen viel von ihren Partnern, z. B. zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels. So entstehen Partnerschaften auf Augenhöhe, von denen beide profitieren. Der VKU möchte mit dieser Broschüre und Best-Practice-Beispielen weitere Partnerschaften anregen und noch mehr kommunale Unternehmen, Politik und interessierter Öffentlichkeit über die Bedeutung, Chancen und Bestätigungsfelder kommunaler Entwicklungszusammenarbeit informieren.

Lesestoff:

VKU