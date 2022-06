Konsum steigert Verpackungsaufkommen

09.06.2022 Handel

Verpackungen: Es wird nicht weniger

Verpackungen benötigen immer weniger Material und Rohstoffe. Dennoch steigt der jährliche Verpackungsverbrauch an. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung (GMV).

Verpackungen werden immer sparsamer

Im Jahr 2020 hat die Industrie rund 1,6 Millionen Tonnen Verpackungsmaterial eingespart. Seit 1991 summieren sich die Einsparungen auf 23 Millionen Tonnen. Dennoch ist die absolute Menge an Verpackungen gestiegen. Das hänge, so die Studie am gestiegenen Konsumniveau und am veränderten Konsumverhalten. Würden die Konsumenten heute noch die gleiche Anzahl an Produkten wie vor 30 Jahren konsumieren, sparte das etwa 1,7 Millionen Tonnen Verpackungen ein.

Die Gründe für das Paradoxon sind vielfältig: „Neben der gestiegenen Anzahl konsumierter Produkte haben auch Struktureffekte und soziodemografische Faktoren zu einem Mehrbedarf an Verpackungsmaterial geführt. Aspekte wie eine gestiegene Zahl kleinerer Haushalte und die vermehrte Nachfrage nach kleineren Packungsgrößen haben mit weiteren 0,9 Millionen Tonnen zur Zunahme des Verpackungsverbrauchs beigetragen.“

Hase und Igel

Das Deutsche Verpackungsinstitut (vdi) stellt fest: „Es ist ein bisschen wie bei Hase und Igel. Die Branche hat die Verpackungen in den letzten 30 Jahren kontinuierlich immer leichter und schlanker gemacht. Aber jeder Fortschritt wird vom wachsenden Konsum gleich wieder aufgefressen.“ Dieser Trend geht dem Ende entgegen, denn Verpackungen sind nicht unendlich leichter und schlanker zu machen. Denn an erster Stelle steht nach Feststellung des vdi der Schutz des Produktes. Denn der ökologische Fußabdruck des verpackten Produktes ist um ein vielfaches höher als der von der Verpackung. Bei Lebensmitteln ist der Abdruck je nach Produkt um das 16- bis 30-fache höher.

Lösungen

Die Verpackungsindustrie arbeitet an verschiedenen Lösungen, wie der Kreislaufwirtschaft, der Einsatz von Recyclaten, Mehrweg- und Nachfülllösungen. Das dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Konsumenten ihr Konsumverhalten auf den Prüfstand stellen. „Als Konsumentinnen und Konsumenten sind wir die Hauptverursacher für die Zunahme des Verpackungsverbrauches“, teilt der Verband am Donnerstag mit.

