Lebensmittel-Fakes

22.07.2021 Handel

Gefälscht wird alles, was Geld bringt

Das altgriechische Wort Opson steht für Lebensmittel und dient der konzertierten Aktion von Interpol, Europol, der EU-Kommission, der EU-Betrugsstelle OLAF als Deckname für den Kampf gegen Lebensmittelfälscher. Europol hat am Mittwoch die Endergebnisse von Opson X aus dem Jahr 2020 veröffentlicht. Polizei und Zoll haben fast 15.500 Tonnen Lebensmittel im Wert von 53,8 Millionen Euro sichergestellt. Mehr als 68.000 Kontrollen wurden in der jährlichen Schwerpunktfahndung durchgeführt. 663 Fälscher landeten im Gefängnis und 42 kriminelle Netzwerke wurden ausgehoben.

Die spanische und portugiesische Küstenwache hat beispielsweise Meeresfrüchte für den menschlichen Verzehr aus dem Verkehr gezogen. Sieben Firmen mit 12 Fischereifahrzeugen wollten Produkte im Wert von 120.000 Euro noch in den Verkehr bringen.

Schwerpunkt Honig

Einer der Schwerpunkte war die Honigfälschung, die seit den 1970er Jahren immer wieder festgestellt wird. Statt Honig sind Maissirup oder Zuckerrohralternativen im Honig zu finden. Der Betrug zwingt Imker ihren echten Honig zu niedrigeren Preisen anzubieten, um am Markt zu bleiben. Neben zahlreichen Kontrollen in EU-Mitgliedsländern wurde auch Honig in Großbritannien und den USA geprüft [1].

Pferdefleisch

Schon im Jahr zuvor waren Fälschungen beim Pferdepass und illegalem Pferdefleisch im Handel ein Schwerpunkt. Zoll, Polizei und die EU-Kommission haben die Prüfungen weitergeführt und drei neue Fälle enttarnt.

„Fälschungen und Qualitätsmängel sind nach Catherine De Bolle, Exekutiv-Direktorin von Europol, sowohl auf dem physischen Markt als auch im Internethandel verbreitet. Als neuen Trend im Zuge der Pandemie musste Europol das Inverkehrbringen von minderwertiger Ware feststellen. Der Generaldirektor von Interpol. Jürgen Stock, stellte nüchtern fest, dass die beschlagnahmten 15.000 Tonnen Lebensmittel ein Zeichen sind, wie viel Geld Lebensmittelfälscher mit ihren Deals machen.

Lesestoff:

[1] Wissenschaft sucht Parameter gegen Honigfälscher: https://herd-und-hof.de/landwirtschaft-/auf-der-suche-nach-dem-natuerlichen-honig.html

roRo; Foto: Europol

