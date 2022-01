LEH auf den Punkt…

14.01.2022 Handel

LEH-Trends zum Jahresbeginn

Produkte und Märkte

Kernobst

Der Weltverband für Äpfel und Birnen (WAPA) hat zu Weihnachten die aktuellen Ernteergebnisse für die nördliche Hemisphäre zusammengetragen. In 21 europäischen Ländern hat die Apfelernte mit 11,8 Millionen Tonnen Äpfeln die letzte Prognose um 1,36 Prozent übertroffen. Die Korrektur nach oben resultiert aus verbesserten Ernten in Frankreich, Österreich und Polen. Die US-ernte ging um sechs Prozent auf 4,6 Millionen Tonnen zurück, die Chinesen hingegen bleiben knapp unter 45 Millionen Tonnen, von der die Hälfte in den drei Provinzen Shaanxi und Shandong angebaut wird. Auf der Südhalbkugel wurden 5,2 Millionen Tonnen Äpfel geerntet. Die EU hat noch 4,8 Millionen Tonnen Äpfel auf Lager.

Bei den Birnen haben die europäischen Länder 1,6 Millionen Tonnen geerntet. Das Plus von 3,87 Prozent resultiert aus Zuwächsen in Belgien und den Niederlanden. Die USA haben auch bei den Birnen ein leichtes Plus auf 525.000 Tonnen erzielt, die Chinesen melden eine Schätzung von 18,5 Millionen Tonnen Birnen. Auf der Südhalbkugel wurden 1,3 Millionen Tonnen Birnen geerntet. Die EU hat rund 650.000 Tonnen Birnen auf Lager.

Gemüse

Den Anstieg auf 2,40 Euro pro Stück Blumenkohl haben die Verbraucher vor Weihnachten nicht mehr mitgemacht. Der Absatz brach um die Hälfte ein. Der LEH hat auf Werbeaktionen verzichtet. Das heimische Angebot bleibt knapp, Blumenkohl aus Italien leidet unter Regenfällen und in Frankreich waren schon die Abgabepreise hoch. Etwas mehr Blumenkohl aus der Bretagne hat den Markt zum Jahresende auch nicht mehr gerettet.

Chicorée hingegen ist nach dem üblichen Anstieg zur Weihnachtswoche günstiger als im Vorjahr. Der Kilopreis für Verbraucher fiel von 3,16 auf ein Angebotsniveau von 2,60 bis knapp drei Euro. Im Großhandel wurde belgische und niederländische Ware mit rund 1,45 pro Kilo gehandelt.

Zarte und rote Köpfe haben Konjunktur. Die roten Rüben sind ein uraltes Gemüse und kommen als Rote Bete in den Handel. Wegen der starken Färbung tragen Küchenkenner Handschuhe bei der Verarbeitung. Im Folienbeutel halten sich die roten Köpfe mehrere Wochen frisch. Die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe wie Saponine und Flavonoide machen aus der roten Rübe „Superfood“ vom heimischen Acker. Übrigens gibt es auch Gelbe und Weiße Bete, die getrennt gegart ein winterliches Farbenspiel auf den Teller zaubern. Aus dem Fernen Osten kommt hingegen der zarte Chinakohl, der mit „Japankohl“, „Blätterkohl“ und auch „Selleriekohl“ mit mehreren Namen Platz in den deutschen Küchen gefunden hat. Zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe machen auch aus ihm ein „Superfood“. Der Chinakohl ist eine Kreuzung aus Pak Choi und der Rübe und kam im 19. Jahrhundert aus den USA nach Deutschland. Die hohe Kälteverträglichkeit macht ihn zum beliebten Wintergemüse. Im Gegensatz zu anderen Kohlsorten hat keinen typischen Kohlgeschmack und ist besonders leicht verdaulich. Deshalb wird er gerne auch roh verarbeitet.

Trockenfrüchte und Vitamin C

Das digitale Treffen des Trockenfrüchteverbandes der Ägäis Mitte Dezember hat den deutsch-türkischen Handel mit Trockenfrüchten wie Aprikosen, Feigen und Rosinen auf 132 Millionen US-Dollar beziffert. Mit einem Anteil von 16 Prozent ist die Türkei der weltweit größte Händler von Trockenfrüchten. Mit 61 Prozent stellen Rosinen den größten Anteil, gefolgt von Aprikosen (23 Prozent) und Feigen mit 16 Prozent. Deutschland ist innerhalb der EU der größte Zielmarkt.

Der Begriff Vitamin C ruft meistens die Vorstellung einer quietschgelben Zitrone aus. Rund 50 Milligramm Vitamin C, die wasserlösliche Ascorbinsäure, die Zellen vor freien Radikalen schützt und an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt ist, stecken in 100 Gramm Zitrone. Aber – das ist nicht viel. Die uneingeschränkte Königin des Vitamin C ist die Hagebutte mit 1.250 mg je 100 Gramm Frucht. Dahinter kommt der Sanddorn mit 450 mg. Oh je. Selbst die Petersilie mit 160 mg hat mehr Vitamin C als die Zitrone. Der Tagesbedarf an Vitamin C wird übrigens mit 110 mg/je 100 Gramm angegeben.

Konsum von Obst und Gemüse

Der europäische Dachverband für Obst und Gemüse „Freshfel“ hat in seinem Jahresmonitoring Ende 2021 einen Konsum von 349 Gramm Obst und Gemüse pro Tag und Kopf ausgemacht. Das ist vom WHO-Gesundheitsziel 400 Gramm pro Tag noch ein Stück entfernt. Dennoch zeigen sich Fortschritte durch die verschiedenen Aktivitäten, wie „5 am Tag“, „Essen nach Farben“, die „Hälfte des Tellers mit Obst und Gemüse“. Immerhin: Zehn Gramm mehr am Tag erhöhen den Marktanteil um 1,8 Millionen Tonnen an Frischobst und Frischgemüse.

Im neuen niederländischen Koalitionsvertrag von Dezember wird eine langfristige Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für Obst und Gemüse auf null Prozent angestrebt. Die Branche fordert eine Verbilligung für gesunde Lebensmittel schon lange. Die neue Regierung hat die „gesunde Generation 2040“ im Blick.

Bier und Sekt

Die Statistiker haben genau hingeschaut. Die Brauereien in Thüringen haben in den ersten neun Monaten 2021 etwa 18,5 Prozent mehr Bier über die Freistaatsgrenzen hinweg exportiert. Von den rund 572.000 Hektolitern ging ein Viertel der Menge sogar ins Ausland. Insgesamt haben die Brauereien 2,3 Millionen Hektoliter produziert. Das war ein Minus von 3,6 Prozent.

Mit Weihnachten und Silvester lagen zwei Sekttage dicht beinander, die das prickelnde Getränk in die Gläser fließen lässt. Sekt, Prosecco und Champagner finden bei Konsumenten auch andere Gelegenheiten die Kehle hinabzuperlen. Aber es wird nach Statistischem Bundesamt seit 2011 immer weniger. Wurden vor zehn Jahren noch 6,5 Flaschen oder 49 Gläser pro Kopf und Jahr (ab 16. Lebensjahr) getrunken, waren es 2020 nur noch fünf Flaschen oder 39 Gläser á 0,1 Liter.

Fleisch

Der weltweite Gesamtumsatz an Fleisch steigt bis 2040 von heute 1,2 Billionen US-Dollar auf 1,8 Billionen. Der Anteil von Echtfleisch nimmt aber von heute 90 Prozent auf 10 Prozent ab. Der Anteil von Fleischersatzprodukten wird sich nach Angaben der UN und FAO von zehn auf 25 Prozent mehr als verdoppeln. Am rasantesten entwickelt sich allerdings Kulturfleisch und überholt mit einem Marktanteil von 35 Prozent sogar die Ersatzprodukte. Seit 2016 wurden weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in rund 80 Start-ups investiert. Kulturfleisch wird als „Brückenprodukt“ zwischen der reduzierten Fleischproduktion aus ökologischer Nutztierhaltung und dem steigenden Bedarf an Fleisch angesehen.

Landwirtschaft

Der Produktionswert der deutschen Landwirtschaft ist 2021 um 3,6 Prozent auf 59,6 Milliarden Euro gestiegen. Allein durch die Preissteigerung bei Getreide stieg der Wert in dem Segment um 42 Prozent auf sieben Milliarden Euro. Gesunken ist der Produktionswert bei tierischen Produkten um 1,2 Prozent auf 26,4 Milliarden Euro. Verluste gibt es bei Rinder, Geflügel und vor allem bei Schweinen. Nur die Eiererzeugung bleibt gegenüber 2020 mit rund einer Milliarde Euro konstant.

Zum Stichtag 01. November gab es in Brandenburg mit 457.100 Rindern 3,1 Prozent und 14.000 Stück weniger als im Mai des Jahres 2021. Das ist der geringste Stand seit 1990 und der wird sich nicht so schnell erholen, weil die Zahl der einjährigen Rinder ebenfalls um 5.000 Stück auf 94.000 gefallen ist. Eine Steigerung hingegen gab es bei den Schafen auf 71.000 Tiere mit einem Plus um sieben Prozent. Die Zahl der Schafhalter nahm aber um 12 Prozent auf 230 ab.

Ein Landwirt aus der Nähe von Heilbronn hat zwar 100 Tonnen Möhren pro Hektar geerntet, aber in diesem Jahr nicht ganz vermarkten können. Anstatt sie unterzupflügen hat er sie gegen Spendengeld für eine gemeinnützige Organisation an Selbstabholer verkauft. Die Organisation, die Eltern und Kinder bei einem Klinikaufenthalt unterstützt, freut sich jetzt auf 19.000 Euro.

Rückepferde geben der Forstwirtschaft zusätzliche Nachhaltigkeit. Sie hinterlassen gegenüber Maschinen keine Rückstände von Öl und Benzin, verdichten den Boden weniger als schweres Gerät. Sie sind im Unterholz und auf schwierigem Gelände mit ihren vier Hufen besser unterwegs. Auch im Saarland lebt die Tradition wieder auf. Doch bevor „Wulkan“ als Rückepferd seinen ersten Einsatz zwischen den Bäumen hatte, musst das Ross zwei Jahre lang zur Schule gehen. Rückepferde müssen auf das Wort gehorchen, dürfen sich durch den Lärm von Motorsägen nicht erschrecken lassen. Auch wenn ein Baum fällt, bricht er sich mit lautem Geräusch Bahn auf den Weg zum Waldboden. „Wulkan“ ist nach einem Bericht des Regionalradios auch im benachbarten Rheinland-Pfalz im Einsatz.

Im Oktober werden die Preiskontrakte für Eier für die nächsten 12 Monate festgelegt. Der Bundesverband Ei will nachverhandeln, weil die Kosten für Futter und Verpackung deutlich angestiegen sind. Allein die Geschlechtsbestimmung für das Ei zur Vermeidung des Kükentötens ab dem 01. Januar belastet die Unternehmen mit zwei Cent pro Ei. Die 1.900 Legehennenbetriebe mit mehr als 3.000 Hennen bekommen rund 10 Euro für 100 Eier. Die Kosten liegen aktuell bei 10,50 Euro. Nach Berichten der Lebensmittelzeitung wehrt sich allein die Edeka gegen Nachverhandlungen.