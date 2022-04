Nach Sonne kommt Regen

05.04.2022 Handel

Thüringer Solarprogramm nach zwei Tagen überbucht

Es ist kein Aprilscherz. Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund hat wohl einen Rekord für die Kurzlebigkeit eines Förderprogramms aufgestellt. Erst am Freitag, dem 01. April startete mit „Solar Invest“ „das richtige Programm zur richtigen Zeit. Sonne vom eigenen Dach macht energieunabhängig.“ Der Bestand von 38.500 PV-Anlagen sollte aufgestockt werden und mit einer Festbetragsförderung von 900 Euro je kWp für Anlagen mit 1 bis 4 kWp sowie mit einer Festbetragsförderung von 4.000 Euro für Anlagen mit 5 bis 10 kWp erweitert werden. Das Programm „Solar Invest“ startete 2016.

Nur einen Werktag später – am Montag, den 04.04.2022 wurde das Programm schon wieder geschlossen, weil 3.500 komplette Anträge eingereicht wurden und die Gelder schon erschöpft sind. Ministerin Siegesmund hält an dem Ziel fest, bis 2025 in Thüringen 100.000 Solardächer zu fördern.

roRo

