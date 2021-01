Nachhaltige Lebensmittel-Transporte

13.01.2021 Handel

Oft wird die Logistik beim Wunsch, nachhaltige Lebensmittel zu produzieren, vergessen. Die täglich gebrauchten Produkte können nicht alle im Hofladen gekauft werden. Frischware muss zudem gekühlt werden, damit sie auch genussfähig beim Kunden ankommt. Die Nagel-Group beispielsweise deckt das gesamte Temperaturspektrum für Transporte von minus 18 bis plus 21 Grad Celsius ab. Allein die Kühlhäuser sind ein großer Schatz an Möglichkeiten für Umwelt- und Energieeffizienz, berichtet die aktuelle „frischelogistik“ .

Gigaton Challenge

Thermo King stellt temperaturgeführte Anhänger, Container und Eisenbahnwaggons her. Technikleiter Bernd Lipp stellt in der „frischelogistik“ die Gigaton Challenge des Mutterkonzerns Trane Technologies vor, die an Kohlendioxid-Emissionen firmenweit bis 2030 eingespart werden sollen. Das ist nach Lipp die Gesamtemission von Großbritannien, Frankreich und Italien zusammen. Für das ehrgeizige Ziel hat das Unternehmen bereits die eigenen Ziele übererfüllt. Die Einsparung der Treibhausgasemissionen um die Hälfte bis 2020 wurde bereits 2018 erreicht und die Reduzierung um 35 Prozent in den Werken wurde mit 45 Prozent ebenfalls 2018 erfüllt.

Für die Weiterentwicklung hat Thermo King 2015 die Firma Frigoblock mit ihrem elektrischen Kühlgeräteportfolio übernommen und in Essen ein Kompetenzzentrum aufgebaut. Noch vor 2030 soll eine neue Generation an vollelektrischen Trailer-Kälteaggregaten auf den Markt kommen. Neu ist die Zusammenarbeit mit einem Achshersteller, für einen Achs-Generator, der erzeugte Elektrizität in die Batterie für das Kühlaggregat einspeist. Die Marktreife soll 2022 erreicht sein. Lipp erklärt im Interview was dafür wegfällt: Ein Trailer-Kühlaggregat verbraucht zweieinhalb Liter Diesel pro Stunde. Sie laufen zwischen 1.000 und 4.000 Stunden im Jahr. Die Kurzstrecke wird bis 2030 auf der letzten Meile nahezu Dieselfrei.