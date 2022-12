Neue AMV-Mitglieder in MV

14.12.2022 Handel

Fruchtzubereitung, Garnelen und Freilandhennen

Ab Januar 2023 kann die Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungsbranche in Mecklenburg-Vorpommern (AMV) drei neue Mitglieder verzeichnen.

Die Berrigarden GmbH erzeugt westlich vom Plauer See in Lübz verschiedene Fruchtausfstriche, Fruchtkonzentrate und Pulver und gefrostetes Fruchtpüree und trägt das Siegel des europäischen Ökozeichens. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung für die Produktion der Lebensmittelindustrie wurde 2013 die Firma Berrigarden gegründet und zwischen Hamburg und Berlin eine strategische Position. So kann der Früchtespezialist auf Erzeugnisse aus der ganzen Welt zurückgreifen.

Im Unteren Peenetal am Stettiner Haff gelegen produziert die fraktal GmbH regionale Premiumgarnelen in Ökoqualität. Die Leckerbissen stammen aus deutscher Aquakultur und werden erst nach Auftragseingang gefischt und frisch nach Hause geliefert. Die Garnelen sind nicht glasiert, nicht gefrostet und werden nicht geflogen. Die umweltfreundlichen Kreislaufanlagen sollen die Garnelenzucht in den Mangrovenwäldern aus Südostasien ersetzen.

In entgegengesetzter Richtung liegt der Hof Sangel zwischen Grevesmühlen und Boltenhagen. Seit 1991 betreibt der Ackerbaubetrieb nachhaltige Landwirtschaft mit überwiegend verschiedenen Getreidesorten und Raps. Ein wesentlicher Produktionszweig ist die Freilandhaltung von Legehennen. Ein Gebäude in Alt Greschendorf ist für Feriengäste umgebaut.

roRo

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html