Nicht vergessen: Die Hessen

16.03.2021 Handel

Bündnis 90/Die Grünen holen Hessens Städte

Nach dem Start ins Superwahljahr mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz richtete sich der Blick aus den Landeshauptstädten schnell nach Berlin. Stuttgart, Mainz, Berlin. Das war die Achse der Wahlanalysten.

Am Wochenende wurde allerdings auch in Hessen gewählt. Es standen wichtige Kommunalwahlen an und der Siegeszug von Bündnis 90/Die Grünen hielt an. In Frankfurt/Main gilt das Ergebnis bereits als historisch. Dort haben die Wähler den Grünen einen Sprung von 15,3 auf 25,6 Prozent der Stimmen verschafft. In Wiesbaden sind die Grünen nur knapp hinter der CDU gelandet. Wie auch in Offenbach. In Gießen und Marburg wurden sie stärkste Kraft.

Schon vor Jahren haben die Grünen gesagt, dass sie ihre Stimmen weniger auf dem Land, als mehr in der Stadt holen. Das hat sich in Hessen bestätigt und wird den Stadt-Land-Konflikt anfeuern. Die Politik für den ländlichen Raum und für die Landwirtschaft wird in den Städten gemacht. Darauf muss sich die Agrarbranche einrichten.

Roland Krieg

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html