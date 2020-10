Österreich wirbt bis Jahresende für Bio

30.10.2020 Handel

Bio aus den Regionen

Bio Austria startet eine neue Werbekampagne für Bioprodukte. Verschiedene Plakate machen in einer Multichannel-Kampagne auf die Vorteile österreichischer Produkte aus der Region in Bioqualität aufmerksam. Die Kampagne wird gemeinsam mit Unternehmen aus dem Lebensmittelbereich durchgeführt und bewirbt Bio im Allgemeinen ohne Verbandszugehörigkeit.

Gertraud Grabmann ist Obfrau von Bio Austria gibt die Zielrichtung vor: „Mit dieser Kampagne wollen wir die hochwertigen biologischen, regionalen Lebensmittel unserer Bio-Bauernhöfe in ganz Österreich vor den Vorhang holen. Unsere Partnerunternehmen aus der Wirtschaft verarbeiten viele der hochwertigen Rohstoffe zu besonderen kulinarischen Bio-Schätzen aus den Regionen."

Auf den Plakaten in Print-Medien und Bildern in sozialen Netzwerken sind authentische Bäuerinnen und Bauern abgelichtet. In der Hauptstadt Wien verteilen Lastenradfahrer kleine Bio-Aufmerksamkeiten mit wissenswerten Details aus der ökologischen Wirtschaftswelt.

