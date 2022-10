Österreichische Imker sind gegen Penny erfolgreich

03.10.2022 Handel

Honig aus Österreich darf nicht aus anderen Ländern stammen

Der österreichische Erwerbsimkerbund (ÖEIB) hat einen Erfolg gegen den Discounter Penny erzielt. In einer Werbe bewarb der Discounter der Rewe Group Blütenhonig mit dem Hinweis „Hergestellt in Österreich“. Auf dem Etikett hingegen wurde daruaf hingewiesen, dass der Honig eine Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern ist. Am 01. Oktober hat das Landesgericht Wiener Neustadt aufgrund einer Klage der Imker eine Einstweilige Verfügung erlassen und den Hinweis „Hergestellt in Österreich“ verboten.

ÖEIB-Vizepräsident Dr. Ernst Brandl erklärt die Tragweite der Einstweiligen Verfügung: „Das Gericht sagt uns, dass Österreichische Qualität nicht dadurch „erschaffen“ werden kann, indem man ausländischen Honig in Österreich abfüllt. Der ÖEIB wird weiterhin dafür kämpfen, dass nur solcher Honig als „in Österreich hergestellt“ bezeichnet werden darf, der aus Nektar produziert wurde, den Bienen in Österreich gesammelt und Imker in Österreich geerntet haben.“ Praktischer Einkaufstipp: Konsumenten sollten dennoch auf kleingedruckte Herkunftshinweise achten und nicht nur die Vorderseite von Honiggläsern ansehen.

roRo