Rekordschäden bei Rückversicherern 2022

Schadenssumme versicherter Schäden 2022

Gegenüber Medien hat der britische Rückversicherer Guy Carpenter zum Jahresende 2022 ein Schadenvolumen bei Versicherern durch Naturkatastrophen in Höhe von 112 Milliarden US-Dollar für das vergangene Jahr angegeben. Das weltweit größte Einzelereignis war der Hurrikan Ian, der im September 2022 Florida traf. Überflutungen gab es zudem in halb Europa, Australien und den USA. Der Rückversicherer Swiss Re liegt in seiner Schätzung drei Milliarden US-Dollar höher. Auf jeden Fall wurde der Zehn-Jahres-Durchschnitt von 81 Milliarden US-Dollar deutlich übertroffen.

Nicht ausgewiesen sind bei den Schätzungen Schäden an Infrastrukturen, nicht versicherte Schäden und Hilfen durch beispielsweise staatliche Flutprogramme wie in den USA.

Roland Krieg

