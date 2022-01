Russlands Aktien- und Weizenpreise

25.01.2022 Handel

Kriegsgefahr wirkt bärisch

Der Konflikt zwischen Russland, der NATO und EU-Staaten um eine Invasion in die Ukraine hat den Börsenkursen mächtig zugesetzt. Der deutsche DAX-Index fiel am Montagnachmittag zeitweise um vier Prozent und auf lag unter 15.000 Punkten. Mit einem Minus von 3,8 Prozent gab es seit November 2021 ein neues Minus. Ähnlich verlief auch der Kurs von EuroStoxx50 und die Börsen in den USA hatten bereits vergangene Woche 4,6 Prozent verloren und sackten am Montag noch einmal um 2,4 Prozent ab. In den USA spielen aber auch die Inflation, steigende Zinsen und die Omikron-Welle in die Kursbewegung rein.

Micex

Die Börse in Moskau heißt Micex-RTSI und hat zwei große Aktienindices. Einer, der ähnlich wie der deutsche DAX ist, heißt RTS-Index (Russian Trading System Index) und rutschte am Montag mit acht Prozent deutlicher ab als beim Corona-Crash im März 2020. Die strategischen Devisenverkäufe wurden von der russischen Zentralbank bis auf weiteres ausgesetzt.