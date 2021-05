Sachsen Mill wechselt den Eigentümer

28.05.2021 Handel

Finnen verkaufen Sachsen Mill an Schweizer

Der finnische Holzkonzern Stora Enso verkauft sein Werk im sächsischen Eilenburg. Sachsen Mill erzeugt pro Jahr 310.000 Tonnen Spezialpapiere für Zeitungen aus Recyclingpapier.

Über einen Zeitraum von 18 Monaten wird das Werk von Stora Enso ausgegliedert und am Ende vom Familienunternehmen Model Group in der Schweiz übernommen. Alle 230 Mitarbeiter werden übernommen, teilt Stora Enso am Donnerstag mit. Bis Ende 2022 wird Sachsen Mill seine Kunden weiter mit den Spezialpapieren beliefern. Der Unternehmenswert der Transaktion beläuft sich auf 35 Millionen Euro.

Die Model Holding AG aus Weinfelden entwickelt, produziert und liefert Verpackungslösungen aus Karton und Wellpappe.

roRo

