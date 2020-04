Schnell und einfach bezahlen

06.04.2020 Handel

Kontaktloses bezahlen

Bargeld lacht. Nur Bares ist Wahres. Wer mit Münzen und Geldnoten aufgewachsen ist hat stabile Währungen geliebt. Kunden haben immer im Blick, wie viel Geld sie ausgeben und noch in der Geldbörse haben. Schon lange wird das Bezahlen an der Kasse weltweit revolutioniert. In Deutschland langsamer als woanders. Bargeldloses Bezahlen gewinnt aber Priorität, wenn es an der Kasse schnell geht. Kassenproduktivität nennt der Handel das, was auch bei Kunden Freunde gewinnt. Von der Anfahrt bis zu Abfahrt im Lebensmittel ist die Warteschlange der einzige zeitliche Engpass im Prozessablauf Einkaufen.

Zuletzt haben Kunden immer häufiger ihr Smartphone für das Bezahlen zücken können und die Mehrheit von 63 Prozent würde darauf zurückgreifen. Aber weniger bei den Kleinstbeträgen wie beim Bäcker und im Kiosk [1].

Schon seit längerem hat das Forschungs- und Beratungsinstitut EHI einen Rückgang des Bargeldes an den Kassen ausgemacht. Doch die Hälfte der Kunden legt noch immer Scheine und Münzen auf den Kassenteller [2].

Die Pandemie hat zu einer extremen Beschleunigung geführt des kontaktlosen Bezahlens geführt. Zudem sollen Kunden nicht mehr in langer Reihe hintereinander auf ihre Pin-Zahlen auf den Tableaus eingeben. Für eine Zwischendesinfektion der Geräte bleibt keine Zeit. Für Girocard-Kunden werden die Limits ohne Pin von 25 auf 50 Euro erhöht, berichtet der Handelsverband Deutschland (HDE).

Die Umsetzung dauert noch ein Weilchen, weil die Kassenterminals umgestellt werden müssen, die Banken die Rückmeldung an das Kassenterminal synchronisieren. Nach Medienberichten ist das in den Niederlanden, Estland und Großbritannien bereits geschehen.

Nachdem die Kunden sich daran gewöhnt haben, wird diese Routine nach der Pandemie etabliert bleiben.

Roland Krieg

