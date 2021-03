„Stiller Modus“ zwischen Marokko und Deutschland

09.03.2021 Handel

Schlechte Zeit für Geschäfte mit Marokko

Marokko hat Anfang März die diplomatischen Kontakte zur deutschen Botschaft und die mit ihr verbundenen Organisationen in Rabat überraschend abgebrochen. Hintergrund ist ein Brief, der im marokkanischen Magazin „Medias24“ und einer europäischen Nachrichtenagentur übermittelt wurde. Es gehe um „tiefe Missverständnisse zu grundlegenden Fragen des Königreichs Marokko“. Dahinter wird das Thema Westsahra vermutet [1].

Einige Tage glühten die diplomatischen Kanäle und versuchten sich in Schadensbegrenzung. Ohne Erfolg. Ende der vergangenen Woche legte Marokko nach Berichten von „Medias24“ nach. Das Königreich betont, dass neben der diplomatischen auch die wirtschaftlichen Beziehen gemeint sind. Die Regierung geht davon aus, dass der Privatsektor auch ohne expliziten Hinweis seine Geschäfte mit Deutschland in einen „stillen Modus“ versetze und jeder abwarte, was in den nächsten Wochen passiere.

Wie ernst es dem Königreich ist, zeigt die Liste an Wirtschaftsprojekten, die alleine im vergangenen Jahr zwischen Berlin und Rabat offiziell verkündet wurden. Das betroffene Handelsvolumen betrage demnach 1,3 Milliarden Euro. Dazu gehören Zukunftsprojekte wie das zu grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak sowie die Verknüpfung des Forschungsinstituts für Solarenergie und neue Energien (IRESEN) mit dem Frauenhofer-Institut.

Derzeit laufen noch zum Teil bis Ende März Ausschreibungen für deutsche Firmen in den Bereichen Trinkwasserversorgung in den Kommunen Beni ounjal Tafraout und Fennassa Bab El hit, Abdeckung der Kläranlage in Erfoud, Abwasserprojekte in Babaynou, Outlinie, Asir oder unter Finanzierung der Islamischen Entwicklungsbank die Planung der Umspannstation Boufekrane II sowie deren Anschlussleitungen. Zwei weitere Projekte im Bereich des Schulausbaus fallen derzeit auch in den „stillen Modus“.

Roland Krieg

