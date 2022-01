Taliban in Not

12.01.2022 Handel

Kämpfer sind keine Ökonomen

Zum Jahresende haben die Taliban in Afghanistan Erleichterungen für Mädchen angekündigt, wieder zur Schule gehen zu dürfen. Wenn damit die zwischenzeitlichen Restriktionen gegenüber den Menschenrechten wieder so aufgeweicht werden sollten, wie die Taliban das beim Abzug der westlichen Streitkräfte angekündigt hatten, geschieht das allein aus wirtschaftlicher Not.