tegut baut Logistik aus

16.04.2019 Handel

Neues tegut-Logistikzentrum in Hessen

Das zur Schweizer Migros-Gruppe gehörende hessische Familienunternehmen tegut plant in Hessen ein neues Logistikzentrum für Obst und Gemüse, Milch, Molkereiprodukte, Convenience-Waren sowie Fleisch und Wurstwaren abgewickelt werden, teilt tegut mit. Mit der Stadt Hünfeld hat das Unternehmen in der vergangenen Woche einen Kaufvertrag für ein 23 Hektar großes Areal im Logistikpark Hessisches Kegelspiel / Michelsrombach an der A7 unterzeichnet.

Bis Jahresende soll das Konzept stehen. Spätestens nach drei Jahren ist das neue Logistikzentrum fertig.

roRo