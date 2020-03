Tesco macht den Aldi

13.03.2020 Handel

Tesco hisst die weiße Flagge

Die britische Lebensmittelkette Tesco hat diese Woche ein Preismatchmit dem deutschen Discounter Aldi gestartet. Zweimal in der Woche werden beim Discounter Preise verglichen. Vergleichbare Ware wird dann beim größten Lebensmittelhändler in Großbritannien auf gleiches Niveau gesenkt. Die Vergleichspreise werden aus Schottland, England und Wales gesammelt. In Nordirland ist Aldi nicht vertreten.

Nach Angaben von Tesco variieren die Aldipreise regional. Dann senkt Tesco den Preis auf den am häufigsten geforderten. Aber: Die Preisangleichung bezieht sich nicht auf Sonderangebote, sondern nur auf Regelpreise bei Aldi.

Die Aldi-Preise bei Tesco gibt es nur in großen Geschäften, die Produkte variieren wöchentlich und sind von der Verfügbarkeit der Produkte abhängig.

Es handelt sich dabei nicht um einzelne Produkte, die Tesco discountgünstig anbietet. Die aktuelle Liste vom 09. März umfasst 12 Seiten mit jeweils 28 Artikeln. Das sind 336 Artikel auf Aldi-Niveau.

