Thronjubiläum befeuert Ernährungsindustrie

31.05.2022 Handel

Jubiläums-Editionen vom Tee bis zum Corgi-Keks

Das Platin-Jubiläum der Queen pusht auch die britische Ernährungsindustrie. Die Briten laden Gäste zum Nachmittagstee, nehmen an verschiedenen Straßenfesten teil und prosten sich ein oder mehrmals auf das Thronjubiläum der Queen an. Queen Elisabeth sorgt aber nicht nur mengenmäßig für einen steigenden Absatz in dieser Jubiläumswoche, sondern hat Hersteller zu Innovationen beflügelt, bei denen die eine oder andere möglicherweise auch auf dem Markt verbleibt.

So haben die britischen „Cake Angels“ gleiche eine ganze Reihe an Sonder-Gebäcken entworfen, die in zahlreichen Geschäften (unter anderem auch Aldi) erhältlich sind. Unter den fünf Geschmackskreationen befinden sich beispielsweise „Strawberry Trifle Muffin Mix“ oder der „Beautifully Crumble Crown Shaped Biscuit Mix". Cake Angels geht gleich in einen heißen Sommer mit Markenpartnerschaften, Backwettbewerben und Influencer-Geschichten auf TikTok.

Einer der Partner ist Times Dairy and Wilkin & Sons, die ebenfalls den ganzen Sommer über den britischen Gaumen verwöhnen wollen. Zum Thronjubiläum starten sie mit zwei Joghurt-Kreationen.

„Tyrells“ kontert mit „coronation chicken“ in limitierter Sonderauflage im Stil der 1950er Jahre. Die Hühnchen-Knabberei gibt es ausschließlich für einen befristeten Zeitraum bei Waitrose.

Whitley Neill hatte vor zehn Jahren einen 500-Liter-Kessel für die Herstellung von Gin in der City of London Distillery in Betrieb genommen, in dem jährlich ein Jubiläums-Gin entstand. Die Flagschiffmarke Halewood kommt zum diesjährigen Thronjubiläum in einer besonderen Flasche in britischen Farben auf den Markt. Die Souvenirflasche ist bereits seit Februar im Handel.

Nicht nur zum Jubiläum der Queen, sondern auch zum Tennis-Turnier in Wimbledon kommt „Popcorn shed“ mit einer „britischen Verpackung“ mit Union Jack und Tennisbildchen auf den Markt. Eine Popcorn-Variante beinhaltet Erdbeergeschmack.

Auch Aldi feiert die Queen. Zusammengerollte Leckereien im Speckmantel mit Ohen und Nasen aus Cranberrys beschreiben die Liebe der Queen zu Hündchen. Neben den essbaren Snacks bringt Aldi auch Dosenbier britischer Craft-Marken im Corgi-Look auf den Markt. Marks & Spencer kontern den deutschen Discounter mit Corgi-Cakes.

Neben all den Leckereien und Getränken konzentriert sich „Cartwright & Butler“ auf seine Tradition und bringt eine spezielle Teemischung auf den Markt. Zusammen mit einer Schmuckverpackung kommt der Earl Grey als Geschenkbox in die Regale.

Roland Krieg

© Herd-und-Hof.de Nutzungswünsche: https://herd-und-hof.de/impressum.html