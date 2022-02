Trucker-Blockade fehlen die Trucker

11.02.2022 Handel

Hijacked Trucker Blockades

Die Ambassador Bridge zwischen Windsor in Ontario in Kanada und Detroit in den USA ist derzeit um ein eindrucksvolles Bild reicher. Mehrspurig blockieren große Lastkraftwagen alle Fahrspuren und unterbinden auf einer der wichtigsten Handelsrouten zwischen Kanada und den USA den Gütertransport. Das Bild ist allerdings nicht repräsentativ, denn es mangelt an anderen Blockadestellen an eines: An Lkw und ihren Fahrern.

Rückblick

Im vergangenen Jahr hat Kanada die Lockdowns erleichtert. Zu Jahresbeginn zog die Politik mit Schließungen von Restaurants, Schulen und einem Neustart beim Online-Lernen und Homeoffice die Pandemie-Zügel wieder an. Unmut machte sich breit. Lkw-Fahrer mussten sich für die Fahrt von Kanada in die USA impfen lassen. Dagegen blockierten die ersten Fahrer einzelne Straßen bis sie im Sinne des US-Films „Convoi“ von Sam Peckinpah mit Kris Kristoffersen, der als Roadmovie 1978 Filmgeschichte schrieb, sich auf die Brücke stellten.

Abseits der Ambassador Bridge

Die Lkw-Blockade erstreckt sich über eine Meile. An anderen Stellen stehen auch Lkw, die aber ein Problem haben: Es sind kein Lastkraftwagen, sondern große US-Pickups, Kastenwagen mit Aufschriften von Handwerkerfirmen und Demonstranten, die nicht aus dem Transportgewebe stammen.