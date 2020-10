Ukraine unter Strom

03.10.2020 Handel

Energie-Messe elcom findet statt

Die Messe für die Energiewende in der Ukraine elcom findet ab dem 06. Oktober trotz Pandemie live in Kiew statt. Drei Tage lang geht es um Stromerzeugung, Licht und Mobilität. Drei Länder stehen im Fokus. Chinas Exporte an Energie und Stromequipment ist zwischen 2015 und 2018 um 33 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro angestiegen. Auch Energie aus Deutschland ist im gleichen Zeitraum von 386 auf 605 Millionen gestiegen. Daher ist das Bundeswirtschaftsministerium mit einem großen Pavillon auf der elcom Ukraine vertreten. Traditionelle Beziehungen unterhält die Ukraine mit der Türkei. Das Land am Bosporus hat 2017 Energie für 60 Millionen Euro an die Ukraine geliefert.

In andere Richtung liefert die Ukraine Energie mit einem Wert von 2,1 Milliarden Euro ins Ausland. Der Energieexport steigt derzeit mit einer Rate von 5,5 Prozent pro Jahr.

roRo

