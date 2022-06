07.06.2022 Handel

Verhaltene Verbraucherstimmung

Nach monatelangen Eintrübungen hat die Verbraucherstimmung ihren Sinkflug beendet. Der Index im Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) legt ganz leicht zu – aber eine Verbesserung der Lage ist in den nächsten Monaten kaum zu erwarten.

Die wirtschaftliche Lage ist auch komplex. Der Russlandkrieg geht in die 16. Woche. Abe er fokussiert auf den Osten des Landes. Dafür offenbaren sich langsam die schleichenden Auswirkungen wie gestörte Lieferketten und Getreidemangel im globalen Süden. Unternehmen, die schon in der Pandemie unter Warenmangel litten, kommen kaum zum Aufarbeiten der Auftragsrückstände. Ging Deutschland noch mit einem leichten Plus in das neue Jahr kann die Gesamtleistung im zweiten Quartal nach Prognose des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle um 0,1 Prozent zurückgehen. Der IWF schätzt das Wachstum 2022 für Deutschland auf 2,0 Prozent ein.

Dagegen ist im Alltag der Bevölkerung die Pandemie zur Randerscheinung geworden. Nur die gestörten Lieferketten und die massiven Lockdowns in China wirken auf Deutschland, so der HDE am Dienstag. Der steigenden Inflation steht ein robuste Arbeitsmarkt gegenüber. Doch halten sich Verbraucher beim Konsum wegen der Unsicherheit überwiegend zurück.

roRo