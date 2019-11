27.11.2019 Handel

Die Ape bewegt Italien heute noch

Am kommenden Freitag stellen Nicola Moczek und Riklef Rambow in einer Vernissage ihre Bilder über das beliebteste Dreirad Italiens aus. Die Ausstellung zeigt einige der Tausend Gesichter der Ape, die Italien bewegt, in der Café und Espressobar Jens & Viola Rose in der Ebertystraße 49 in 10249 Berlin-Friedrichshain (nahe Landsberger Allee und Petersburger Straße). 18:00 bis 20:30 Uhr



roRo