Vietnam erleichtert US-Importe

19.11.2021

Freundes-Zoll für US-Agrarprodukte sinken

Nach dem Besuch der US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Hanoi im August 2021 senkt Vietnam die Importzollsätze für meistbegünstigte Nationen bei US-Mais, Weizen und Schweinefleisch von 15 auf zehn Prozent. Für Mais und Weizen werden sie zum 30. Dezember gültig, für Schweinefleisch am 01. Juli 2022. Zusammen haben die drei Segmente 2020 einen Wert in Höhe von 228 Millionen US-Dollar gehabt. Die Zollsenkung soll den US-Exporten eine höhere Chance gegenüber Importen aus Ländern haben, die mit Vietnam ein Freihandelsabkommen unterzeichnet haben. Wie die EU im August 2020.

roRo

